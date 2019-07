© Lidl

Die Idee ist inhouse in Zusammenarbeit mit M&C Saatchi entstanden

Die Motive sind auf Plakaten sowie in Social Media zu sehen

Seit über 40 Jahren inszeniert Lidl in der Werbung das Preis-Leistungsverhältnis seines Sortiments und das große Angebot an Eigen- und Fremdmarken. Letztere rückt das Neckarsulmer Unternehmen jetzt in einer deutschlandweiten Out-of-Home- und Social-Media-Kampagne in den Mittelpunkt - und teilt dabei mit durchaus cleveren Wortschöpfungen gegen die gesamte Konkurrenz aus.Auf den inhouse in Zusammenarbeit mitentwickelten Motiven (siehe oben und unten) wirbt Lidl für ein aktuelles Angebot mit Headlines wie: "Lidl lohnt sich. ALDI anderen sind teurer", "Teurer wäre EDEKAdent", "So günstig, da dreht sich der PENNY zwei Mal um" oder "Ab zu Lidl. Der Rest ist iREWElant". Die Seitenhiebe auf die Wettbewerber - neben den genannten auch noch Netto, Norma und Real - sind dabei nicht nur innerhalb der Wortkreationen sichtbar. Vielmehr hebt Lidl sie auch noch hervor und erinnert in Schriftart und Farbgebung an die Logos des jeweiligen Konkurrenten.Mit der einwöchigen Kampagne will Lidl laut eigenen Angaben "auf erfrischende und humorvolle Art und Weise besonders auf unser vielfältiges Markensortiment zum gewohnt günstigen Lidl-Preis aufmerksam machen", wie es in einem Statement heißt, das HORIZONT Online vorliegt. Dabei wolle die Marke ihre Preisführerschaft und ihre Stellung im Lebensmitteleinzelhandel als erster Discounter mit Markenprodukten unterstreichen. Der Auftritt unter dem Motto "Starke Marken zu günstigen Preisen" ist auf Plakaten, City Light Postern, Infoscreens sowie in den sozialen Netzwerken zu sehen. tt