Aldi - Teuer kannste dir spar'n

In dem 20-Sekünder zeigen Kunde und Agentur einen jungen Mann, der sich selbst als guter Koch versteht und auch deshalb nur Bio-Lebensmittel und nachhaltige Produkte eingekauft hat. Doch nach dem Zubereiten des Gerichts landen auf dem Teller nur eine Tomate, drei Bohnen und ein paar kleine Tofu-Würfel. Deshalb verdeutlicht Aldi mit einer rhetorischen Frage die Kehrseite der Bio-Medaille: "Deine ganze Kohle verbraten - aber ob deine Freunde davon satt werden?" Die Lösung liefert der Discounter natürlich gleich mit, als zu der Message "Besser gleich zu Aldi" ein vollgepackter Einkaufswegen mit genauso günstigen wie nachhaltigen Lebensmitteln vom Himmel stürzt. Denn: "Teuer kannste dir spar'n."Im Produktabbinder zeigt Aldi seine "große Bio-Vielfalt" und eine Auswahl an preiswerten Bio-Produkten aus dem eigenen Sortiment. Der Spot ist auf allen reichweitenstarken TV-Sendern sowie in den digitalen Kanälen zu sehen. Flankiert wird er mit nationalen und regionalen Funkspots und mit begleitenden Printanzeigen in Tageszeitungen.Bei McCann in Düsseldorf zeichnen(Executive Director Client Service),(Head of Brand Strategy),(Chief Creative Officer),(Client Service Director),(Creative Director Copy),(Creative Director Art),(Senior Art Director),(Senior Copy),(Art Director),(Motion) und(Senior Account Manager) verantwortlich. Produziert wurde der Spot von. Regie führte, hinter der Kamera stand. Die Musik kommt von. tt