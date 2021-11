Was die rund 20 000 Menschen in dem pfälzischen Großdorf Haßloch umtreibt, ist typisch für ganz Deutschland - das hatte das Marktforschungsinstitut GfK einst herausgefunden. Demnach entsprechen die örtliche Handelslandschaft und die Struktur der Haushalte, zum Beispiel das Mengenverhältnis von Kindern, Rentnern und Familien, fast genau dem der gesamten Bundesrepublik. Haßloch gilt als Deutschland in klein. Das macht den Ort für Test- und Marktentscheidungen attraktiv.





Seit 1986 ist die Gemeinde, die etwa 20 Kilometer südwestlich von Mannheim liegt, ein GfK-Testmarkt für Neues. Tausende entscheiden mit ihren Einkäufen über Top oder Flop - und bestimmen zumindest ein wenig mit, welche Schokoriegel oder Deos auf den Markt kommen. Was hier nicht gekauft wird, erreicht oft nicht die Läden des Landes. In Haßloch wurde Verbraucherinnen und Verbrauchern quasi der Puls gefühlt - bisher. Am Jahresende ist das vorbei.



Künftig setzt der Nürnberger Daten- und Marktforscher GfK verstärkt auf Erhebungsmethoden wie Smartphone-Apps und Online-Befragungen - statt wie bisher auf eine Plastikkarte, die dokumentiert, was in Haßloch gekauft wird.

