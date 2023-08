Detailhandel

Deichmann startet "Back to School"-Kampagne

Der Schuheinzelhändler Deichmann mit Zentrale in Essen, zu dem hierzulande Dosenbach, Ochsner Shoes und Ochsner Sport gehören, hat heute in der Schweiz und weiteren europäischen Ländern seine Herbst-/Winterkampagne "Back to School" lanciert …