© Sosho Die beiden Sosho-Gründer, Benjamin Held (links) und Stefan Amtmann, Geschäftsführer von Noga (rechts) mit Show-Moderator Patrice Bouédibéla (Mitte)

Dauerwerbesendungen erlebten in Deutschland vor allem in den 90er- und frühen 2000er-Jahren ihre große Stunde. In teilweise rund um die Uhr laufenden Verkaufsshows werden darin Produkte präsentiert, die sich direkt nach Hause ordern lassen. Inzwischen ist dazu kein Telefonanruf mehr nötig, sondern nur noch ein paar Klicks auf dem Smartphone. Und tatsächlich ist dank Influencern ein neuer Hype um das virtuelle Echtzeit-Shopping entbrannt. Gemeinsam haben die Kreativagentur Noga und Buzzbird nun die erste deutsche Plattform für dieses Konsum-Format an den Start gebracht.