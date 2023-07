O2 Telefónica

O2 erzählt in der neuen Kampagne die Geschichte eines Erziehers

Nach fast zehn Jahren Pause wirbt O2 Telefónica wieder für Endgeräte von Apple. In einem emotionalen Spot stellt die Telekommunikationsmarke die Vorzüge von iPhone, iPad & Co. in den Vordergrund. Zuletzt hatte O2 Telefónica die Launch-Kampagne zum Start des iPhone 6 begleitet.

Zeit für Storytelling: Anders als andere Mobilfunkmarken wie etwa Freenet setzt O2 in seiner aktuellen Apple-Kampagne auf große Gefühl