Norman Wagner hat einen neuen Job

Das Joint-Venture der vier großen Telekommunikationskonzerne Deutsche Telekom, Orange, Telefónica und Vodafone nimmt Fahrt auf. Das Gemeinschaftsunternehmen wird von TrustPid in Utiq umbenannt und in Deutschland von Norman Wagner, bisher Head of Group Media der Deutschen Telekom, geleitet.

Im vergangenen Februar hatten die vier Telekommunikationsunternehmen grünes Licht von der Europäischen Union für das Vorhaben bekommen.