© Deutsche Telekom Pascal und Marcel Gurk (v.l.) führen durch die TikTok-Show der Telekom

Wer sehen will, wie "GamerBrother gottlos gepannert" wird oder "Pascal Gurk einfach tunnelt", muss sich die "Reaction Show" von Magenta TV auf TikTok ansehen. Mit dem Format will die Deutsche Telekom während der Fußball-Weltmeisterschaft testen, inwieweit sie ihre Zuschauer über die Tech-Plattform TikTok erreicht. Eine erste Bilanz des Bonner Telekommunikationskonzerns fällt positiv aus: Das Social-Web-Angebot für die Generation Z könne sich mit mehr als einer Million Aufrufen und rund 5 Millionen Likes für die bisherigen 18 Reaction Shows in den ersten beiden WM-Wochen mehr als sehen lassen, wie es bei der Telekom heißt.