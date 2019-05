In der Wahrnehmung des Publikums ist eigentlich alles klar: Wie eine aktuelle Umfrage des Coupon-Vermarkters Groupon dokumentiert, stehen 44 Prozent der Befragten dem Muttertag positiv gegenüber, während es beim Vatertag nur 18 Prozent sind. Auch bei den Geschenken liegen die Mütter mit deutlichem Abstand vor den Vätern.



Trotzdem ist der Vatertag für Michael Schuld, Leiter Kommunikation & Vertriebsmarketing bei der Telekom Deutschland, ein spannendes Kommunikationsthema. Er ist generell auf der Suche nach spannenden Anlässen, um die Marke Deutsche Telekom in den Alltag der Menschen zu integrieren. Dazu hat er auch die Arbeitsabläufe in seinem Marketing angepasst.Ob der Vatertag wirklich zum Marketingtrend werden wird, muss sich erst noch zeigen. Wir zumindest hatten kurzfristig die Idee, den Feiertag anlassbezogen zu nutzen. Der Entschluss ist letzte Woche gefallen und der Spot war erst am Freitag fertig.Das wäre es wohl, wenn wir alles hätten neu produzieren müssen. Für unseren Vatertagfilm haben wir einfach auf Material aus einer Magenta Eins-Kampagne zurückgegriffen, die für andere Märkte entwickelt worden war. Und natürlich ergibt eine TV-Kampagne keinen Sinn, wenn man einen Auftritt entwickelt, der nur mit sehr begrenztem Etat funktionieren soll. Wir werden nur am Vatertag unsere laufenden Motive durch den Vatertag-Film ersetzen. Ansonsten findet die Kampagne ausschließlich online statt.Wir sind mit den ersten Reichweiten ganz zufrieden. Wir haben den Clip zu Beginn der Woche ja zunächst nur gepostet und nicht einen einzigen Euro in das Seeding investiert. Heute und an Vatertag gehen wir dann mit dem entsprechenden Druck in die Kommunikation. Natürlich begleiten wir so eine Kampagnenidee mit einer Reichweiten- und Sentimentanalyse, um für die Zukunft unsere Lehren daraus zu ziehen und unsere Strategie zu verfeinern. Aber um zu neuen Erkenntnissen zu kommen, muss man sich erst einmal etwas trauen. Und das tun wir gerade.Es steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Wir haben einen Eventradar, über den wir potenziell geeignete Anlässe für die taktische Kommunikation identifizieren. Das können offensichtliche saisonale Themen sein, aber genauso gut verrücktere Anlässe oder sogar komplett selbst erfundene Events.Im Gegenteil, es trifft sogar den Kern unserer Marke. Unser Claim „Erleben, was verbindet“ lässt sich im Rahmen vieler Anlässe aktivieren. Daher ist es nur konsequent darüber nachzudenken, ob eine Kommunikation mit vielen kleinen Kampagnen zu aktuellen Events zu diesem Claim nicht genauso gut oder sogar besser passt, als eine große Kampagne.Wir haben in unserem Marketingteam den „Crazy Friday“ institutionalisiert, wo alle Mitarbeiter und die Agenturen dabei sind. Hier kommen alle laufenden Kampagnen auf den Tisch und jeder kann Ideen einbringen. Hier gibt es erst einmal kein richtig oder falsch. Es geht nur darum, sich inspirieren zu lassen und kreativ zu denken und so auf wirklich ungewöhnliche Ideen zu kommen. Ob diese Ideen dann auch tatsächlich umsetzbar sind, wird dann im zweiten Schritt geprüft. cam