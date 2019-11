Meßmer: Die haben doch was machen lassen

Der 20-Sekünder zeigt zwei Frauen im Supermarkt, die sich ganz offensichtlich über die beiden Schönheits-operierten Geschlechtsgenossinnen vor dem Tee-Regal unterhalten. Der Satz "Die haben doch was machen lassen" deutet jedenfalls darauf hin. Doch weit gefehlt:Der Spot läuft seit Ende Oktober auf privaten sowie öffentlich-rechtlichen TV-Sendern. Meßmer nutzt dabei bevorzugt Werbeinseln zur Prime-Time, am Vorabend sowie am frühen Morgen - also genau dann, wenn es Zeit ist zum Teetrinken. Die Mediapanung verantwortetKreiert wurde das Commercial von. Die Hamburger Agentur wurde 2018 von Cornelia Wagner und André Klein gegründet - Letzterer hatte die Ostfriesische Tee Gesellschaft mit den Marken Meßmer und Milford bereits zuvor bei Scholz & Friends betreut. Weitere Kunden sind Henkell-Freixenet, Amatheon Agri, NutriSun, Gruner+Jahr, DER Touristik und der Travel Industry Club.Produziert wurde der Spot vonunter der Regie von Martin Schmid. Beim Kunden zeichnen Geschäftsführerin Annemarie Leniger, Marketingleiter Marcus Bunar und Senior-Projekt-Managerin Nadine Stange verantwortlich. ire