Nike

Pünktlich zum Start der dritten und finalen Staffel von "Ted Lasso" verkauft Nike jetzt die neuen Trikots des fiktiven AFC Richmond

In der vergangenen Woche startete die AppleTV+-Erfolgsserie "Ted Lasso" in ihre dritte und vermutlich finale Staffel. Erstmals laufen darin die Fußballer des fiktiven englischen Klubs AFC Richmond in Nike-Trikots auf. Begleitend zum Licensing-Deal bringen Apple und der Sportartikelriese jetzt eine Teamwear-Kollektion auf den Markt, die Millionen Fans der Serie verzücken dürfte.

Teilen

Dass Merchandising im Streaming-Zeitalter immer wichtiger wird und bei Serienfans auf viel Gegenliebe stößt, ist nicht erst seit der H&M-Kollektion zu dem Netflix-Hit "Stranger Things" aus dem vergangenen Jahr bekannt. Nachdem der AFC Richmond aus "Ted Lasso" bereits als eigenes Team Eingang in das beliebte EA-Videospiel "FIFA 23" gefunden hat, können sich Fans der Serie die Trikots und Teamwear des fiktiven Fußballklubs nun auch selbst überstreifen. Denn pünktlich zum Start der dritten Staffel hat Apple mit Nike einen Licensing- und Merchandising-Deal geschlossen, der schon jetzt für viel Aufmerksamkeit bei allen Ted-Lasso-Anhängerinnen und -Anhängern sorgt.

Nike Das AFC-Richmond-Team aus "Ted Lasso" in den neuen Nike-Trikots

Seit Ende vergangener Woche gibt es in den Nike-Stores die Teamwear-Kollektion des AFC Richmond. Neben blau-rot-gestreiften Trikots, die an einstige Jerseys des großen FC Barcelona erinnern, umfasst die Teamwear auch verschiedene T-Shirts und Hoodies für Männer und Frauen sowie zwei Fanschals, in die die aus der Serie bekannten Credos "Believe in Believe" und "Football is Life" eingestrickt sind. T-Shirts, Hoodies und Schals kosten hierzulande zwischen 30 und 60 Euro, das hochwertig produzierte Trikot mit dem Aufdruck des fiktiven Hauptsponsors "Bantr" gibt es für 90 Euro. Seit Ende vergangener Woche gibt es in den Nike-Stores die Teamwear-Kollektion des AFC Richmond. Neben blau-rot-gestreiften Trikots, die an einstige Jerseys des großen FC Barcelona erinnern, umfasst die Teamwear auch verschiedene T-Shirts und Hoodies für Männer und Frauen sowie zwei Fanschals, in die die aus der Serie bekannten Credos "Believe in Believe" und "Football is Life" eingestrickt sind. T-Shirts, Hoodies und Schals kosten hierzulande zwischen 30 und 60 Euro, das hochwertig produzierte Trikot mit dem Aufdruck des fiktiven Hauptsponsors "Bantr" gibt es für 90 Euro.

Nike Neben den Trikots gehören auch Hoodies, T-Shirts und Fanschals zu der Kollektion

Die einzelnen Pieces der AFC-Richmond-Kollektion sind zunächst im Online-Store von Nike zu kaufen. Während in den USA insgesamt 16 Teile verkauft werden, sind es

Die einzelnen Pieces der AFC-Richmond-Kollektion sind zunächst im Online-Store von Nike zu kaufen. Während in den USA insgesamt 16 Teile verkauft werden, sind es hierzulande zunächst vier - darunter das Trikot, das bei den Fans besonders begehrt sein dürfte.







Die Kooperation ist nicht die erste zwischen Apple und dem US-Sportartikel-Giganten Nike. Erstmals arbeiteten die beiden Unternehmen 2006 bei dem Nike+iPod Sport Kit zusammen, das seinerzeit wegweisend war für spätere Wearable-Tech-Produkte im Sport- und Fitnessmarkt. Mittlerweile gibt es zudem eine von Nike gebrandete AppleWatch-Kollektion.

Die Kooperation ist nicht die erste zwischen Apple und dem US-Sportartikel-Giganten Nike. Erstmals arbeiteten die beiden Unternehmen 2006 bei dem Nike+iPod Sport Kit zusammen, das seinerzeit wegweisend war für spätere Wearable-Tech-Produkte im Sport- und Fitnessmarkt. Mittlerweile gibt es zudem eine von Nike gebrandete AppleWatch-Kollektion.