Zum Ausfragen und Anfassen nah sind die Technik-Nachbarn von Expert

Händler und Kunden begegnen sich immer seltener persönlich im Geschäft. Vermehrt wird Online geshoppt und Rezensionen fachmännischer Beratung vorgezogen. Was machen aber die, die sich nicht mit Technik auskennen? Expert möchte die Antwort auf diese Frage sein und startet mit ihrer Kreativagentur Saint Elmo's Hamburg eine neue Kampagne.

Im Fokus des Auftritts stehen Regionalität und die Nähe zu Kunden und Kundinnen, also Stärken, die der Elektrofachhändler schon länger hervorhebt. Daraus macht Expert nun ein Markenversprechen und positioniert sich als vertrauenswürdiger Fachberater von nebenan.



"Unsere neue Kampagne zeigt auf sympathische Weise, was Expert ausmacht: eine starke Nähe und Verbundenheit zu unseren Kunden und Nachbarn sowie höchste Service- und Beratungskompetenz. Gleichzeitig verstärken wir mit dem neuen Konzept die Verzahnung unserer On- und Offline-Aktivitäten und erzielen mit einem 360 Grad-Marketing über alle Kanäle einen noch höheren Werbedruck", sagt, Vorstand für Vertrieb, Marketing und E-Commerce vonIm Zentrum des neuen Auftritts steht eine Bewegtbildkampagne in TV, Online und auf Social Media. Gestartet wurde vergangenen Montag im TV und Online. Die kurzen Clips zeigen Expert-Mitarbeiter in Beratungsgesprächen in ihrer Funktion als sogenannte "". "Technik-Nachbarin“ Kim zum Beispiel erklärt einer Kundin wie sie auf ihrem Handy etwas drücken muss, aus Dankbarkeit möchte die Dame dann Kim drücken.