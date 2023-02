So witzig meldet sich Media-Markt Saturn zum Valentinstag auf der Kreativbühne zurück

© Media-Markt Saturn Zum Valentinstag zeigt ein Roomba im Media_Markt Saturn-Spot wie Technik zum Stimmungskiller werden kann

Der Tag der Liebe könnte so schöne sein, wenn es da nicht diese ständigen Ablenkungen durch Gadgets gäbe. Zum Valentinstag startet Media-Markt Saturn eine Markenkampagne, die augenzwinkernd vor allzu großer Technikverliebtheit warnt. Der Film von Saatchi & Saatchi knüpft problemlos an vergangene Werbe-Highlights von Media-Markt und Saturn an.