Wie TeamViewer von Manchester United profitieren will

Als vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass TeamViewer neuer Hauptsponsor von Manchester United wird, war die Verwunderung groß: Was will ein Software-Unternehmen vom Rande der schwäbischen Alb bei einem der renommiertesten Fußball-Clubs der Welt? HORIZONT hat bei TeamViewer in Göppingen nachgefragt.