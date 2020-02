Gliss Kur "Love is in the air" 2020

Henkel ist in seiner Markenkommunikation bekannt für direkte Produktbotschaften. So fokussiert sich auch die Werbung für Gliss Kur seit vielen Jahren auf eine direkte Botschaft: Dass Gliss Kur hilft, die Haare zu stärken. Das ikonische Bild dafür ist stets die Schere, die diesen robusten Haaren nicht gewachsen ist und schlicht zerbricht.In der Kampagne zum Valentinstag ist von der Schere nichts zu sehen. Stattdessen erzählt der Kampagnenfilm von einer sehr konkreten, wenn auch angenehmen Stresstest für die Haare der Frau. Denn im leidenschaftlichen Liebesspiel durchwühlt ihr Partner intensiv ihre Haare. Mit diesem Auftakt signalisiert Kreativ-Agentur TBWA, wohin die Marke sich in Zukunft bewegen wird.Schlichte Produktaussagen sollen künftig durch konkrete Situationen ersetzt werden, in denen die Haare tatsächlich strapaziert werden. Für Rik Strubel, CMO Henkel Beauty Care, ist die Kampagne zum Feiertag der Liebe ein perfekter Startpunkt für die neue Kommunikationsstrategie: „Der Valentinstag ist ein Ereignis, bei dem es um Emotionen geht und somit der perfekte Auftakt für unsere neue Gliss Kur Kommunikation. Im Fokus stehen die Hobbies und Leidenschaften unserer Verbraucherinnen.“Die neue Kampagne setzt neben TV auch auf Print, Online, Influencer Marketing, Social Media und PR (verantwortliche Agentur: Ketchum Pleon). Zur Werbekampagne kommt auch eine Limited Edition mit Valentinstag-Motiven in den Handel. Der Auftritt ist nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern wird auch in Russland, Benelux, Central Eastern Europe, Portugal, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Skandinavien zu sehen sein. cam