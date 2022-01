Taxfix, das 2016 von Mathis Büchi und Lino Teuteberg gegründet wurde, 2020 nach Frankreich und Italien expandierte und im letzten Herbst mit dem früheren Facebook-Manager Martin Ott einen neuen CEO installierte, sieht offenbar vor allem eine Hürde für weiteres Wachstum: die in gewissen Bereichen noch existierenden Vorbehalte der Verbraucher gegenüber Apps. Laut Elena Knittelfelder, Creative Director bei Jung von Matt/Spree, haben es sich Kunde und Agentur im zweiten Jahr ihrer Zusammenarbeit jedenfalls zur Aufgabe gemacht, auch die Menschen zu überzeugen, die sich beim Thema Steuer bislang noch nicht an Apps herantrauen. "In unseren Spots hinterfragen wir alltägliche Situationen auf lustige Weise und zeigen damit, dass es auch bei der Steuererklärung Zeit ist, umzudenken", so Knittelfelder.





2022 Taxfix Brand TV Spot Und so geht es im neuen Brand-Spot des Unternehmens anfangs auch gar nicht um verhasste Steuerformulare mit kryptischen Namen wie ESt 1A oder die allseits bekannte "Anlage N" und neuerdings auch die "Anlage Corona", sondern um ganz gewöhnliche Herausforderungen und Problemchen, die jeder aus seinem Alltag kennt. Das Entscheidende: In dem Spot werden die scheinbar festgefahrenen gesellschaftlichen Denkmuster hinterfragt, womit sich auch all die anfangs unlösbar erscheinenden Probleme am Ende in Luft auflösen.



2022 Taxfix Produkt TV Spot "Wir wollen Menschen ermutigen, scheinbar verfestigte Klischees und Vorurteile zu durchbrechen und zeigen ihnen, dass die Lösung für ihre Probleme manchmal näher liegt als gedacht", erklärt Lino Teuteberg, Gründer und CPO von Taxfix, die Idee hinter dem kreativen Ansatz. Das Unternehmen wolle den Verbrauchern dabei helfen, ihre Steuer schnell und einfach zu machen. "Viele Menschen haben Angst oder fühlen sich unsicher beim Gedanken an ihre Steuererklärung. Mit Taxfix können sie sich ganz leicht das Geld zurückholen, das ihnen zusteht. Dieses Versprechen spiegelt sich auch in unserer Kampagne wieder", so Teuteberg weiter.

