© Pixabay Die meisten Onliner sind von personalisierter Werbung genervt

Aus Wettbewerbern werden Partner: Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica und Orange wollen gemeinsam eine Identity-Lösung für Werbung auf mobilen Endgeräten vermarkten. Zu diesem Zweck planen die Telekommunikationsunternehmen ein europaweites Joint Venture, an dem sie gleichberechtigte Anteile haben. Unter dem Namen TrustPid läuft bereits ein Pilotprojekt, das – wie der Name schon sagt – um das Vertrauen der Bevölkerung buhlt. Nachdem sie das Joint Venture Anfang Januar 2023 bei der EU-Kommission vorgestellt haben, wird in diesen Tagen eine Antwort erwartet.