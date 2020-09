© Takumi

Takumi, eine international tätige Influencer-Marketing-Agentur, hat gerade einen aktuellen Report zu den neuesten Branchentrends veröffentlicht. Dazu wurden über 3500 Verbraucher, Marketer und Influencer in Großbritannien, den USA und Deutschland befragt.Interessantes Resultat: 57 Prozent der Marketer probieren neue Kanäle aus und arbeiten mit ihren Influencern bereits im Rahmen vonzusammen. Zu den am stärksten wachsenden Kanälen zählen über 83 Prozent der Befragten Out-of-Home-Werbung, 81 Prozent TV und Radio sowie 80 Prozent Print. In Deutschland wären 20 Prozent der Marketer offen für die Einbeziehung ihrer Influencer in TV-Werbung, 18 Prozent können sich einen Einsatz auch in Print- oder Plakatwerbung vorstellen.Weniger überraschend ergibt der Report, dass die Bedeutung von Influencer Marketing steigt. 73 Prozent der befragten Marketer haben den Anteil im Mediamix in diesem Jahr. In den nächsten zwölf Monaten erwägen 58 Prozent der Marketer eine Zusammenarbeit mit Influencern auf Youtube, gefolgt von Instagram (55 Prozent), Onlinewerbung (43 Prozent) und TikTok (35 Prozent). Fragt man Verbraucher, wo sie am häufigsten Kontakt mit Influencern haben, liegt ebenfalls Youtube (47 Prozent) vorn, auf den weiteren Plätzen liegen Instagram (37 Prozent), Pinterest (17 Prozent), Snapchat (15 Prozent) und TikTok (14 Prozent).Auffällig: Immer mehr Internetnutzer wünschen sich eine starkeder Influencer zu wichtigen aktuellen Themen. 41 Prozent finden, dass die Influencer ihre Plattformen nutzen sollten, um über aktuelle Geschehnisse zu diskutieren. Auch 55 Prozent der Marketer geben an, dass sie gern mit Partnern zusammenarbeiten würden, die sich für soziale und politische Belange einsetzen. Insbesondere in Großbritannien und den USA ist man zudem der Auffassung, dass Diversität im Rahmen der Markenpartnerschaften eine große Rolle spielen sollte.