Unsmoke Kampagne von Philip Morris

Wenn Anti-Werbung zum rettenden Glimmstängel einer ganzen Branche wird

"Unsmoke", lautet die Botschaft, die Philip Morris ab heute in Form von Printanzeigen und Display-Ads unters Volk bringt. Die Kampagne ist in der Tat bemerkenswert. Denn dass ein Konzern Werbegeld in die Hand nimmt, um seine eigenen Produkte schlecht zu machen, hat schon etwas Skurriles. So ganz uneigennützig ist die Kampagne allerdings nicht.