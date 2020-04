LinkedIn - Gemeinsam helfen

"Gemeinsam helfen" heißt der Auftritt, mit dem LinkedIn sicherstellen will, dass sich suchende Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit relevanten Qualifikationen möglichst schnell finden. In dem Onlinefilm zur Kampagne bringen mehrere Unternehmen, Krankenhäuser und Non-Profit Institutionen dazu ihre Stellengesuche per Videoaufruf ein. Gedreht wurde innerhalb von einer Woche via Video-Calls und Selfie Videos."Bei LinkedIn verstehen wir es seit jeher als unsere wichtigste Aufgabe, die richtigen Menschen zusammenzubringen und neue Möglichkeiten für sie zu schaffen", erklärt, Head of Marketing bei LinkedIn DACH. "Diese Mission ist in den letzten Wochen umso wichtiger geworden. Unsere eigene Markeninszenierung tritt in unserer Kampagne bewusst in den Hintergrund."Die Kampagne soll zunächst ab 17. April für zwei Wochen auf LinkedIn selbst sowie bei Youtube, Facebook und Instagram laufen, kann je nach Entwicklung der Situation aber auch verlängert werden. Alle Maßnahmen laufen auf der Kampagnenwebseite LinkedIn.com/gemeinsamhelfen zusammen. Die Kreation kommt von, London. Die Produktion verantwortetin München. tt