© Jaguar Land Rover TikTok als Showroom: Der Range Rover Velar zeigt sich erstmals auf der Entertainment-Plattform im neuen Look

Der Range Rover Velar bekommt sechs Jahre nach Marktstart ein Facelift. Seine Premiere feiert der neue Modelljahrgang auf Tiktok. Es ist das erste Fahrzeug der Marke, die auf der Plattform enthüllt wird. Auf dem offiziellen Range Rover Kanal werden in verschiedenen Videos die Neuheiten vorgestellt. Parallel läuft die Kampagne für den Lifestyle-SUV in digitalen Medien an. Die Kreation verantwortet Accenture Song.