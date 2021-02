© Armedangels

Der Geist ist aus der Flasche: Fast Fashion ist sein Name und er sorgt dafür, dass jedes Jahr unfassbare Mengen von Kleidungsstücken auf dem Markt liegen. Es herrscht totaler Überfluss. Oder wie Mirjam Smend es ausdrückt: „Es ist einfach von allem zu viel da. Zu viel Ware, zu viele Kollektionen, zu viel Mist.“ Das soll anders werden – und es kann anders werden. Die Gründerin und Geschäftsführerin der Plattform Greenstyle-Muc ist überzeugt: Im Pandemie-Jahr 2020 hat eine Rückbesinnung stattgefunden. Der Geist könnte in den kommenden Jahren wieder in seine Flasche gepresst werden. Oder wenigstens ein Teil von ihm.