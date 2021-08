Nachhaltiges Denken und Handeln sei in dem Traditionshaus, das seit mehr als 120 Jahren am Markt tätig ist, schon seit Generationen fester Bestandteil, heißt es von Seiten des Unternehmens. Mit der Kampagne soll dieser Anspruch geschärft und vor allem sichtbar werden. So werden Kundinnen und Kunden ab dem Start am 6. September acht Wochen darüber informiert, wo Nachhaltigkeit bei P&C eine Rolle spielt. Sie sollen auf eine sogenannte Sustainable Journey, eine Nachhaltigkeitsreise gehen.



Stattfinden wird die Kampagne sowohl im stationären Handel, als auch online. Schaufensterinszenierungen und extra konzipierte Pop-up-Flächen kommen dabei zum Einsatz. Von dort findet eine Verlängerung in Onlinekanäle statt, sowohl in den eigenen Webshop als auch Social-Media-Kanäle. Printmotive untermauern das Bestreben, die Ambitionen in Sachen Nachhaltigkeit darzustellen.Im Mittelpunkt stehen dabei überwiegend nachhaltige Produkte und Marken, die es bei P&C zu erwerben gibt. Ähnlich wie Onlinehändler Zalando setzt P&C mit Kampagnenstart auf „Sustainability-Hangtags“, die nachhaltige Produkte als solche ausweisen. Um den Anspruch zu untermauern, wurde bei der Produktion der Kampagne, die auf Rügen entstand, darauf geachtet, einerseits Lokalität zu zeigen. Andererseits stand sie unter dem Motto, den CO2-Abdruck solch eines Shootings zu verringern. Zum Flight gehört auch eine Kapsel-Kollektion, die gemeinsam mit Marc O’Polo entwickelt und mit zertifizierten Materialen hergestellt wurde.Nicht zuletzt dieser Teil der Kampagne verdeutlicht das Dilemma, in dem Modehändler in Sachen Nachhaltigkeit stecken: Sie können - und müssen - selbst aktiv werden und wie P&C, versuchen, im Einkauf und bei Eigenmarken der sozialen Verantwortung ebenso wie der gegenüber der Umwelt gerecht zu werden. Doch Händler mit dieser Größe sind auch auf das entsprechende Angebot der Markenhersteller angewiesen. Je mehr Marken auf Nachhaltigkeit setzen, desto besser für den Händler mit Fläche. son