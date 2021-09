© P&C Düsseldorf

Die Bäume aus den Stores werden später in die Natur gesetzt.

exklusive Capsule Collection der Lifestyle-Brand Marc O’Polo. Auch diese Marke legt seit langem Wert auf nachhaltiges Handeln. Gegründet 1967 mit dem Vorhaben, nnur atürliche Materialen zu verwenden, hat sich die Marke das Ziel gesetzt, ab dem Jahr 2023 ausschließlich nachhaltige Produkte anzubieten. son



Seit 6. September sind die Kampagnenmotive schon in Print, Online und Social Media am Start , im jetzt folgenden Schritt geht es an die Schaufenster in die Stores. Das Ladenfenster-Konzept trägt das dem Claim untergeordnete Motto "Let's care for...". Übergroße Installationen aus PET-Flaschen und Baumwollkränzen sowie formatfüllende Rückwand-Drucke von naturbelassenen Dünen, Wiesen und Wäldern bilden die Bühne für die nachhaltige Ware in den Schaufenstern.Aber nicht nur die ausgestellte Mode nimmt für sich in Anspruch, nachhaltig produziert zu sein, sondern auch die Inszenierung selbst: Der Vinylboden der Flächen ist zu 100 Prozent recycelbar und soll nach Abschluss der Kampagne an den Lieferanten zurückgesendet werden, um in einem geschlossenen Materialkreislauf für neue Bodenbeläge zur Verfügung zu stehen. Die zum Teil instore aufgestellten Bäume der sogenannten Action Area in den Eingangsbereichen einiger Läden sollen im Nachgang andernorts eingepflanzt werden, beispielsweise in Schulen.Erweitert hat P&C die Kampagne außerdem um eine