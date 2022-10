Werbung nervt! OWM stößt Grundsatz-Debatte an

© Jeanette Petri/Mara Monetti/Montage HORIZONT OWM-Vorstand Uwe Storch und Geschäftsführerin Susanne Kunz

So viel Selbstkritik war selten. Kurz vor dem Summit des Kundenverbands OWM am 9. November in Berlin sagt der Vorsitzende Uwe Storch im Interview mit HORIZONT Online: "Wenn die Menschen sich zunehmend von Werbung gestört fühlen, müssen wir uns selbstkritisch fragen, ob wir als Werbungtreibende nicht selbst Teil des Problems sind."