Eigentlich wäre der Neue-Deutsche-Welle-Evergreenvon Trio aus dem Jahre 1981 der ideale Song für die neue Vodafone-Kampagne gewesen. Schließlich wird der Begriff "Da" in den Werbespots am laufenden Band genannt. Doch Vodafone und seine Agentur Jung von Matt haben mit der Neuinterpretation des Songs "Safe and Sound" von Capital Cities einen etwas moderneren Sound gewählt. Was durchaus ok ist, denn der beworbene WLAN-Router GigaCube und die Werbebotschaft, die Vodafone rüberbringen will, lassen sich tatsächlich nur schwer mit den 80er Jahren in Verbindung bringen. Dasselbe gilt für den Mediamix. Denn dass aufwändig produzierte Werbespots nicht den Weg in die Werbeblöcke finden, das hätte es damals nicht gegeben.