EDEKA TV-Spot „Supergeile Preise"

"Supergeile Preise" heißt der 45-sekündige Spot von Stammagentur Jung von Matt, der ab heute auf reichweitenstarken Sendern im TV sowie in den Digitalkanälen und sozialen Netzwerken zu sehen ist. Wie schon in "Supergeil" tänzelt Friedrich Liechtenstein zu lässigen Synthie-Sounds (Musik:, Hamburg) durch die Regalreihen eines Edeka-Marktes. Doch anders als 2014 stehen diesmal nicht die Eigenmarken-Produkte des Lebensmittelhändlers, sondern die "supergeilen Preise" zum Jahresbeginn im Mittelpunkt. Mit einem roten Pinsel bewaffnet übermalt Liechtenstein sämtliche ausgewiesenen Preise des Sortiments - freilich nicht ohne die ihm ganz eigentümliche Erotik eines echten Berliner Gentleman.Mit der Kampagne läutet das Unternehmen seine Angebotswochen im Januar ein. Über alle Angebote informiert Edeka zudem auf einer Landingpage , auf Marktaufstellern, in Funkspots, in den sozialen Netzwerken und übrigen Digitalkanälen. Bereits gestern teaserte der Lebensmittelhändler die Rückkehr von Friedrich Liechtenstein mit einem schrägen Video auf Facebook an. Darin zeigt sich das Testimonial nach einer rauschenden Silvesternacht mit leerem Portemonnaie - Geldscheine fressendes Einhorn inklusive. Die logische Folge: "Muss ich wohl mal wieder Werbung machen."Produziert wurde der Spot von, Regie führte. tt