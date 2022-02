© BMW Group BMW kehrt zum Super Bowl zurück, gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger als Zeus, dem griechischen Gott der Blitz

Die deutschen Autohersteller halten sich in diesem Jahr beim Super Bowl zurück. Audi, Mercedes-Benz, Porsche und VW - oft schon mit spektakulären Kampagnen Teil des NFL-Finales - verzichten in diesem Jahr auf eine Präsenz beim Hochfest des US-Sports. BMW dagegen wird mit einem Spot mit Promibesetzung dabei sein. Die Münchner feuern seit wenigen Stunden in den digitalen Kanälen mit einem Teaser die Neugierde auf die Kampagne an.