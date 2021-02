So bewegend erzählen Bruce Springsteen und Jeep von Hoffnung und Einheit

© Jeep Bruce Springsteen beschwört für Jeep die neue Einheit der US-Bürger

Noch nie in seiner genauso langen wie ruhmreichen Karriere ist Bruce Springsteen als Testimonial in einem Werbespot aufgetreten. Bei der 55. Ausgabe des Super Bowl war es nun soweit - und der "Boss" gab sein Werbedebüt für die US-Traditionsmarke Jeep. Der Zeitpunkt für den Auftritt könnte passender und wichtiger kaum gewählt sein: Schließlich geht es für die USA in der Post-Trump-Zeit unter Neupräsident Joe Biden um nicht weniger, als ein tief gespaltenes Land schrittweise wieder zu vereinen. Und wer wäre bei dieser Mammutaufgabe besser geeignet für die Vermittlung einer großen Unity-Botschaft als die 71-jährige Rock-Legende?