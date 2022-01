Neuer Botschafter der Marke ist der ehemalige Football-Profi Sebastian Vollmer. Der heute 37-jährige Rheinländer stand von 2009 bis 2016 in den Diensten der New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady und gewann mit dem Team aus Massachusetts 2014 und 2016 den Super Bowl.



© PepsiCo

Mit PoS-Aufbauten begleitet PepsiCo den SuperBowl

Während Vollmer dennoch vor allem in bei Football-Fans ein Begriff sein dürfte, sind die Doritos von PepsiCo Stammkraft in den Snack-Regalen der Supermärkte. Doch vor dem Super Bowl schnellt die Nachfrage alljährlich in die Höhe: In den zwei Wochen vor dem Event liegt der Umsatz von Tortilla-Chips in Deutschland durchschnittlich 50 Prozent höher als in den Wochen davor oder danach, weiß PepsiCo zu berichten. Dieses Momentum will man nun mit Vollmers Unterstützung nutzen.Zu den Maßnahmen, die das schwergewichtige Gespann gemeinsam fährt, gehören PoS-Maßnahmen wie Snack-Stationen und -Stadien sowie ein Gewinnspiel, das Doritos gemeinsam mit den Schwestermarken Pepsi und Rockstar veranstaltet. Dabei gibt es eine von drei USA-Reisen sowie weitere Gewinne wie 10 von Sebastian Vollmer signierte Trikots zu gewinnen. Der Hauptpreis beinhaltet neben der USA-Reise zudem den Besuch eines NFL-Spiels. Damit baut die Marke, die im vergangenen Jahr ihre erste Kampagne für den deutschen Markt gestartet hatte, ihre Präsenz am Werbemarkt weuiter aus."Um im Sport erfolgreich zu sein, müssen Marken die Leidenschaft der Fans und die Emotionen und Atmosphären der jeweiligen Sportart teilen", sagt, Commercial Lead Snacks DACH bei PepsiCo. "American Football gewinnt hierzulande seit Jahren Fans. Aus diesem Grund will PepsiCo auch in diesem Bereich seine Sponsoringaktivitäten ausbauen. Wir sehen eine große Chance für American Football aufgrund des steigenden Interesses in Deutschland, weshalb neben den Marken Pepsi und Rockstar Energy in diesem Jahr erstmals unsere beliebte Tortillachipsmarke Doritos in diesem Umfeld wirbt."