Wie Tim Murtaugh, Kommunikationschef und Sprecher von Trump, gegenüber dem US-Branchendienst zu Protokoll gibt, war das Wahlkampfteam des Präsidenten in Sachen Super-Bowl-Spot besonders früh dran. Demnach habe man mit der verantwortlichen Sendeanstalt Fox bereits im Herbst die Gespräche aufgenommen und im Dezember schließlich einen prominenten Werbeplatz zu einem frühen Zeitpunkt während des "Big Game" gebucht. Mit der Präsenz beim Super Bowl wolle Trump gerade auch schwarze, lateinamerikanische und weibliche Wähler erreichen, so Murtaugh.Zuvor hatte die New York Times bereits berichtet , dass der ehemalige New Yorker Bürgermeister und Präsidentschaftsanwärter Michael Bloomberg ebenfalls einen 60-sekündigen Werbespot während des Super Bowl schalten wird. Und der soll, glaubt man Bloombergs Wahlkampfmanager Michael Frazier, vor allem ein Ziel erfüllen: "The biggest point is getting under Trump's skin."Für einen Spot bei der 54. Ausgabe des Super Bowl ruft Fox etwa 5,6 Millionen Dollar auf. Das Big Game findet in diesem Jahr am 2. Februar im Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida statt. In der berühmten Halbzeitshow werden die beiden Pop-Sängrinnen Jennifer Lopez und Shakira auftreten. tt