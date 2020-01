„Chio Tortillas und Football sind einfach ein 'perfect match' – ganz besonders auf unseren Social-Media-Kanälen.“ Saskia Rosendahl, Intersnack Teilen

Auch am PoS aktiviert Intersnack die Chio-Kampagne

Wie schon im Vorjahr sindunddie Gesichter der Kampagne. Die beiden Experten der Ran-Football-Sendungen auf Pro Sieben sollen auf Instagram, Facebook und Youtube Spaß, Footballwissen und Chio Tortillas miteinander verbinden. Gestartet ist die Kampagne bereits mit einem launigen Erklärvideo zu dem Begriff " Fumble ": Chio begleitet die Zeit vor dem Super Bowl bereits seit 2018. Im vergangenen Jahr erzielte die Internack-Marke mit ihrer Football-Kampagne laut Nielsen ein Umsatzwachstum von 60 Prozent. In diesem Jahr erhofft sich Chio 20 Millionen Zielgruppenkontakte, die neben der Social-Media-Aktivierung auch durch eine Microsite , PR-Maßnahmen und PoS-Materialien erzielt werden sollen. Unterstützt wird Chio dabei von der Agentur"Chio Tortillas und Football sind einfach ein 'perfect match' – ganz besonders auf unseren Social-Media-Kanälen", sagt, Head of Marketing Chio & Head of Communications bei Intersnack. "Die deutsche Football-Fanszene passt perfekt zur Marke Chio und die kreativ-witzigen Auftritte vom Coach und Icke erreichen bei der Zielgruppe eine extrem hohe Aufmerksamkeit. Das gesamte Chio-Team ist sehr stolz darauf, die erste deutsche Snack-Marke zu sein, die den Football-Hype frühzeitig erkannt hat und seitdem konsequent für erfolgreiche Marketingkampagnen nutzt."Allerdings muss das Unternehmen dabei behutsam vorgehen: Der Begriff "Super Bowl" wurde von der NFL markenrechtlich geschützt und darf nur durch den Eigentümer der Rechte sowie offizielle Sponsoren verwendet werden. Alle anderen - Chio gehört dazu - sollten das Event umschreiben, etwa durch die Bezeichnung "Big Game".Allerdings sponsert Chio das Ran Football-Studio auf Pro Sieben. 177 Millionen TV-Kontakte kommen laut Unternehmensangaben dadurch zustande. Allein 2019 wurden in Deutschland 119 Millionen TV-Kontakte mit den Übertragungen der Play-Off-Spiele und des NFL-Finales erreicht.Weitere Kontakte können Sender und Marken ab dem 4. Januar einsammeln, wenn die Playoffs mit den Wildcard-Spielen beginnen . Am Sonntag, den 2. Februar 2020, steigt dann der Super Bowl in Miami. Übertragen wird das Mega-Event hierzulande neben Pro Sieben und ran.de auch von DAZN. ire