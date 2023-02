Während Amazon bereits in den vergangenen Jahren Dauergast beim Super Bowl war und dabei in der Regel - wie so viele andere Marken auch - auf geballte Promi-Power setzte, feierte die Hundefutter-Marke The Farmer's Dog mit ihrem inhouse entwickelten Spot "Forever" ihr Debüt beim "Big Game". Und das hatte es gleich mal in sich.



In dem berührenden 60-Sekünder erzählt The Farmer's Dog zu dem gleichnamigen Lee-Fields-Song von einem Mädchen, das ein Hundewelpen geschenkt bekommt und ihm gleich zu Beginn verspricht: "I'll always take care of you." In der Folge begleitet der Zuschauende die Protagonistin zusammen mit ihrem Hund beim Aufwachsen durch die Teenagerjahre bis ins Erwachsenenalter, bis sie schließlich selbst eine Familie und Nachwuchs hat. Wer jetzt ein trauriges Ende fürchtet, dem sei gesagt: Keine Sorge! Denn ihr geliebter Vierbeiner ist dank der gesunden Ernährung von The Farmer's Dog auch im hohen Alter immer noch an ihrer Seite. Die passende Botschaft am Ende des Spots: "Nothing matters more than more years together."Bei Amazon, das bei seinem Super-Bowl-Spot 2023 anders als in den Vorjahren auf große Stars verzichtet, geht es hingegen etwas turbulenter zu. In "Saving Sawyer" erzählt der Online-Handelsgigant von einem Familienhund, der gerade im Lockdown besonders glücklich ist, weil seine geliebten Menschen immer um ihn herum sind und sich - trotz der aus der Corona-Pandemie nur allzu bekannten Herausforderungen - immer um ihn kümmern können. Doch dann endet plötzlich die gemeinsame Zeit und Sawyer muss tagsüber wieder viel Zeit alleine im Haus verbringen - was für reichlich Chaos sorgt. Doch am Ende hat die Familie schließlich die perfekte Lösung gegen Sawyers Einsamkeit parat. Nach ihrer Ausstrahlung erfuhren beide Spots in den sozialen Netzwerken vor allem positiven Resonanz, wobei das Farmer's-Dog-Commercial deutlich mehr Reaktionen als der Spot von Amazon hervorrief - insbesondere auf Twitter. Dass der Super-Bowl-Debütant dem Tech-Riesen die Show stahl, dürfte auch daran gelegen haben, dass "Forever" bereits während des zweiten Viertels des "Big Game" ausgestrahlt wurde - der Film von Amazon erst deutlich später im dritten. Mit ihrem berührenden Hunde-Storytelling haben aber definitiv beide Marken viele Herzen während des Super Bowl erobert. tt