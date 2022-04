Genau dafür kommt jetztan Bord des Unternehmens, das seit 1991 im Mietwagengeschäft aktiv ist. Sie soll in ihrer neuen Position als Director Marketing DACH die Brand Awareness im B2B- und B2C-Bereich schärfen sowie die Arbeitgebermarke "Sunny Cars - work with a smile" stärken. In den Hauptmärkten des Unternehmens Deutschland, Österreich und Schweiz stehen ihr im Marketing ein Budget von rund vier Millionen Euro zu Verfügung. Das gesamte Marketingbudget von Sunny Cars liegt nach Unternehmensangaben bei sieben Millionen Euro.Mit dem Etat sind auch klare Geschäftsziele verbunden. So will der Mietwagenvermittler, der keine eigene Flotte unterhält, sondern mit ausgewählten Fahrzeugflottenanbietern zusammenarbeitet, im aktuellen Geschäftsjahr rund 500.000 Buchungen erreichen. Im Zeitraum November 2021 bis heute sind bislang 232.000 Buchungen erfolgt. Der Umsatz liegt bei 112,4 Millionen Euro. Das bedeutet ein Plus von 19 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2019. "Wir bewegen uns aktuell auf sehr erfolgreichen Kurs, doch bleibt die Gesamtsituation in der Touristik aufgrund der Corona-Pandemie, aber natürlich auch wegen der weltpolitischen Lage weiterhin sehr volatil", sagt Lehmann.