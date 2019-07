Auch auf der Flasche selbst ist sicherheitshalber noch einmal der Hinweis zu finden: „Ausschließlich zum Verzehr geeignet“. Dass sich trotzdem der eine oder andere verwirrte Konsument den veganen Milch-Drink mit Pfirsich und Maracuja als Sonnenschutz auf die Haut schmiert, wird aber nicht ganz auszuschließen sein und ist im Sinne der Marken-PR wohl auch nicht unerwünscht. Nicht umsonst interpretiert das Flaschen-Design vermeintlich eindeutige Produktinformationen wie den Lichtschutzsfaktor zum „hohen LSF-Faktor (leicht, sommerlich & fruchtig)“ um.



© True Fruits

So sieht der Sun Creamie von True Fruits aus

Aber True Fruits will mit seiner Limited Edition nicht nur ein Themen-Highlight in der Sommerpause setzen, sondern damit auch an der Bekanntheit einer eigenen Produktkategorie arbeiten. Denn der Sun-Creamie steht stellvertretend für die vor einem Jahr beim Unternehmen eigeführte Kategoriebezeichnung Creamie, die alle laktosefreien & veganen Milch-Drinks mit Fruchtanteil umfasst. Früher firmierten diese Drinks unter „White Smoothies“, was aber die Konsumenten wohl eher verwirrte als zum Kauf verführte. Creamie soll nun besser die besondere Cremigkeit dieser Smoothie-Variante vermitteln. „Wir hätten natürlich nichts dagegen, wenn der Sun-Creamie die Kategorie bekannter machen würde“, so eine Pressesprecherin. cam