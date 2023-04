Elvis Presley spricht in dem Kurzvideo selbst zu den Userinnen und Usern.

Styleheads Berlin erweckt mithilfe von Künstlicher Intelligenz dahingeschiedene Stars zum Leben. Die Marketingagentur rückt mit der neuen Kampagne die Toaster-Churros von Cookie Bros. ins Rampenlicht.

Die KI-Motive zeigen bekannte Kunstwerke und ikonische Persönlichkeiten, die für die neuen Churros werben - darunter Elvis Presley und Marilyn Monroe. Die Werbegesichter sprechen jeweils ihren persönlichen Slogan und geben Gründe, warum es sich lohnt, die neuen Toaster-Churros der Süßwaren-Marke Cookie Bros. zu probieren. Die spanischen frittierten Teigstangen, die süß oder herzhaft daher kommen, sind aktuell auch in Deutschland ein Food-Trend, insbesondere bei der Generation Z.Die Marke Cookie Bros. ist zunächst mit essbarem Keksteig im Becher bekannt geworden, der vor allem via TikTok zum Hype aufgestiegen ist. Die Werbeaktion ist als Digital-First-Kampagne konzipiert worden und die Motive sind vollständig KI-generiert. "Churros gab es zwar schon immer, aber noch nie so einzigartig wie hier und jetzt. Epochale Kunstwerke, historische Momente und ikonische Persönlichkeiten werben für Churros und schlagen so den Bogen zwischen klassischem Charakter und zeitlosem Genuss", so die Berliner Agentur in einer Pressemitteilung. Unter anderem habe man auch mit Voice-Optimierung über die Nutzung von Künstlicher Intelligenz gearbeitet, heißt es weiter. Die KI-Köpfe sollen bei Social Media und als Out-of-Home-Motive ausgespielt werden.