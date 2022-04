© Footballco Footballco hat 5000 Fans weltweit zu ihrer Einstellung zur WM in Katar befragt.

Welche Erwartungen haben Fußballfans an die Fifa Weltmeisterschaft 2022 in Katar? Welche Auswirkung hat das Turnier im Winter auf ihr Medien- und Kaufverhalten? Solchen Fragen ist Footballco in einer Umfrage nachgegangen. Ein interessantes Ergebnis für Werbungtreibende: Werbung rund um die WM bleibt den Fans laut eigener Aussage besser im Kopf als normale Kampagnen.