© IMAGO / Westend61 Die Deutschen achten wieder mehr auf den Preis

Es ist nur eine Zahl - aber eine erschreckende: Erstmals seit den Nachkriegsjahren hat die Inflation in Deutschland wieder die Marke von 10 Prozent erreicht. Wie die Konsumierenden mit den steigenden Preisen umgehen, was das für die Einkaufsgewohnheiten bedeutet und welche Formen der Werbung nun gefragt sind, zeigt eine aktuelle Umfrage von Initiative Media. So viel vorab: Das Thema Geiz, das einst Jung von Matt und Saturn werblich besetzten, gewinnt wieder an Relevanz.