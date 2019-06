Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Portalvermarkters United Internet Media. Online befragt wurden zu Jahresanfang rund 2400 Nutzer seiner Free-Mail-Portale Web.de und GMX, je 800 in den drei Ländern.



Im gesamten Gebiet rufen rund 70 Prozent der Leser die Newsletter am liebsten auf dem Smartphone ab. Die meisten Unternehmenssendungen werden aus Mode und Tourismus angefordert. Im Ländervergleich zeigt sich, dass die deutschen Empfänger mehr Newsletter zu(53 Prozent) erhalten als die Nutzer in Österreich (39) und in der Schweiz (46). Auch Newsletter aus der Autobranche werden in Deutschland (39 Prozent) eher abonniert als in den Nachbarländern mit rund 30 Prozent.Wiederum rund 70 Prozent der deutschen und österreichischen Leser nutzen die Unternehmensnachrichten während des, in der Schweiz sind es mit 62 Prozent etwas weniger. Mehr als ein Drittel der Nutzer im DACH-Raum gibt laut Studie an, dass sie schon einmal direkt nach dem Klick auf ein Angebot im Newsletter dieses auch gekauft haben. Besonders attraktiv für den Kaufabschluss sind in Deutschland (34 Prozent) und Österreich (36) exklusive Angebote oder. In der Schweiz sind diese nur für ein Viertel ein Kaufgrund.Während derwerden in der Inspirationsphase eher mobile Endgeräte (75 Prozent) verwendet, kurz vor und bei der Bestellung verstärkt stationäre Geräte wie Laptop und Desktop-PC (rund 65 Prozent). Als wichtigstes Kriterium fürs Lesen des Newsletters nennen die Befragten eine eindeutige und komplett sichtbare Beschreibung des Inhaltes in der. Vor allem (Sonder-)Angebote verleiten zum Lesen. rp