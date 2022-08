Diese Marken haben bei den Kundenempfehlungen am stärksten zugelegt

© IMAGO / Björn Trotzki Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss erlebt hinsichtlich ihrer Weiterempfehlungsrate aktuell einen Höhenflug

Von zufriedenen Kundinnen und Kunden weiterempfohlen zu werden, ist für Marken und Unternehmen mitunter überlebenswichtig - doch noch gravierender können sich negative Bewertungen auswirken. Zum fünften Mal haben Yougov und das Handelsblatt ein Ranking der Marken in Deutschland erstellt, die in Sachen Weiterempfehlungsrate am stärksten zugelegt haben. Dabei wurden insgesamt 30 Kategorien wie Automotive, Banken & Versicherungen, Einzelhandel, Unterhaltung und Touristik analysiert. Unter den Top Ten der Gesamtauswertung finden sich einige unerwartete Namen.