Das hierzulande in Frankfurt ansässige Unternehmen ("Nutella", "Kinderschokolade", "Mon Chérie") hat sich dabei deutlich verbessert: Gegenüber der im vergangenen Jahr vorgestellten Studie hat sich Ferrero von Platz 19 an die Spitze vorgearbeitet. Dabei dürften zwei Faktoren ausschlaggebend gewesen sein: Erstens, dass familiengeführte Unternehmen als sehr verlässlich gelten, was in der Corona-Krise noch einmal an Bedeutung gewonnen hat. Zweitens: Ferrero ist der zweitgrößte Werbungtreibende Deutschlands - und damit entsprechend präsent und positiv besetzt.

Über die Studie: Für die Studie wurden mehr als 50.000 Beschäftigte per Online-Panel interviewt. Bewertet werden konnten alle Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten in Deutschland. Die Firmen konnten sich nicht selbst für die Untersuchung bewerben. Insgesamt konnten 1,1 Millionen Bewertungen für die Studie herangezogen werden. Die Befragung erfolgte zwischen dem 24. Juni und 9. August 2021.

Den zweiten Rang in dem Ranking erreicht Adidas - der Sportartikelkonzern verbesserte sich damit um drei Plätze. Ebenfalls aufs Treppchen schafft es die deutsche Tochter des Schokoladenherstellers Lindt, im vergangenen Jahr noch die Nummer 1. Mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Platz 4) und der Fraunhofer Gesellschaft (Platz 6) sind zwei öffentliche Forschungsinstitutionen in der Top Ten vertreten.Dass Technologie und Wissenschaft in diesem Jahr eine deutlich größere Rolle in dem Arbeitgeber-Ranking spielen, zeigt sich auch an den Platzierungen diverser an der Impfstoff-Herstellung beteiligter Unternehmen: Die Plätze 16 bis 18 nehmen IDT Biologika, Pfizer und Sartorius ein. Im vergangenen Jahr waren sie noch auf den Plätzen 81, 93 und 126 gelistet. Ganz vorn dominieren jedoch klassische Industrie-Unternehmen wie BASF (Platz 8) und MTU (Platz 10) sowie die Autobauer Audi (Platz 5), Porsche (Platz 7) und BMW (Platz 9).