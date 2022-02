© Share

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung in Kombination mit der Flut an Produktoptionen deklariert Share den Social Impact als das "Kaufkriterium der Zukunft". Share selbst spendet für jedes seiner verkauften Produkte ein gleichwertiges an einen Menschen in Not - sei es Wasser, Bio-Schokolade oder ein Schreibblock. Dazu arbeitet das Unternehmen mit Partnern wie der Welthungerhilfe und dem UN World Food Programme zusammen. Zudem lässt sich für die Verbraucherinnen und Verbraucher per Tracking-Code direkt nachverfolgen, welches Projekt sie mit ihrem Kauf unterstützt haben.Der soziale Mehrwert und die ökologische Komponente des Konsums spielen also eine zentrale Rolle bei Social-Impact-Unternehmen, was laut den Studienergebnissen von Share und Appinio in Deutschland den Zeitgeist trifft. So sehen 79 Prozent der befragten Deutschen die Unternehmen in der Verantwortung für echte positive Einflussnahme auf globale Missstände. Befragt wurden 1000 Teilnehmende mit einem Durchschnittsalter von 40 Jahren.Einmalige Spenden oder kurzfristig angelegte CSR-Kampagnen genügen den Konsumierenden demnach nicht mehr. Von Unternehmen erwarten sie den Ergebnissen zufolge, dass diese den eigenen Konsum für sie mit einem positiven Gefühl aufladen, das sich nicht nur in der persönlichen Bereicherung erschöpft. Stattdessen wollen sie mit ihrem Kauf Einfluss nehmen und zumindest den überzeugenden Eindruck haben, etwas Gutes zu tun.