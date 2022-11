© Meta Das Metaverse soll die Zukunft des Internets definieren, hat aber noch einige Hürden zu überwinden

Obwohl es in der Werbebranche derzeit bei jedem Event und jeder Digitalstrategieplanung um das Metaverse geht, scheint es sich in Deutschland immer noch um ein Nischenthema zu handeln. Das jedenfalls ergab eine Studie des Beratungshauses Publicis Sapient, laut der nur 16 Prozent der hierzulande Befragten mit dem Metaverse vertraut sind. Auch international ist die Zurückhaltung, sich mit dieser neuen virtuellen Welt zu befassen groß. Dennoch gibt es Bereiche im Metaverse, in denen für Marken und Unternehmen schon jetzt viel Geschäftspotenzial steckt.