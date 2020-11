© Imago Images / Hans Lucas Menschen mit Masken wollen Verbraucher in der Werbung nur ungern sehen

Masken gehören mittlerweile zum Alltag im New Normal - in der Werbung wollen Verbraucher aber lieber nicht an diese lästige Pflicht erinnert werden. Das ist ein Ergebnis einer Studie von Media Analyzer zur Akzeptanz von Bildern und dem Wording von Werbekampagnen in Zeiten von Corona.