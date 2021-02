© Bundesgesundheitsministerium Die Kampagne des Gesundheitsministeriums muss viel Kritik einstecken

Aus kreativer Sicht ist die Impfkampagne der Bundesregierung kein großer Wurf. Aber funktioniert sie wenigstens? Laut einer Studie von Media Analyzer versagt die Kampagne leider auch in dieser Hinsicht: Gerade in der Gruppe der noch Unentschlossenen verfehlen die Spots und Plakate ihre Wirkung und führen damit wohl nicht zu einer größeren Impfbereitschaft in der Bevölkerung.