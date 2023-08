IMAGO / Jochen Tack

Zumindest bei Lebensmitteln greifen die meisten Menschen wieder zu

Silberstreif am Horizont: Die Verbraucher blicken wieder ein wenig optimistischer in die Zukunft. Das zeigt die aktuelle Ausgabe der Studienreihe "Initiative Focus Maps" der Mediaagentur Initiative. Auch die Kaufzurückhaltung lässt wieder ein wenig nach. Allerdings nicht in allen Bereichen.

Insgesamt könne man die Stimmung als "verhalten optimistisch" einstufen, schreibt die Agentur in ihrer Zusammenfassung der Studienergebnisse. Das