40 Millionen Teilnehmer, 19.000 Zuschauer im New Yorker Arthur Ashe Stadium und ein 16-jähriger Gewinner, der sich jetzt Multimillionär nennen darf: Wie groß das Thema E-Sports mittlerweile ist, wurde erst vergangene Woche bei der ersten Fortnite-Weltmeisterschaft deutlich. Und Unternehmen verdienen daran prächtig, wie eine aktuelle Untersuchung des Beratungsunternehmens Deloitte und "Game", dem Verband der deutschen Games-Branche, zeigt.





In einer Studie, die heute veröffentlicht wurde, haben Deloitte und Game einen Blick auf den europäischen E-Sports-Markt geworfen. Darin heißt es, dass 2018 allein in Europa Umsätze in Höhe von geschätzt 240 Millionen Euro erzielt wurden. "Und das Wachstum geht weiter: Wir gehen von einer jährlichen Rate von etwa 23 Prozent aus", rechnet Deloitte-Manager Stefan Ludwig vor. Im Jahr 2023, prognostiziert er, sollen in Europa voraussichtlich Umsätze von rund 670 Millionen Euro mit E-Sports erzielt werden.





Deutschland erweist sich dabei als größter E-Sports-Markt. Hierzulande rechnet man mit einem Umsatzvolumen von 70 Millionen Euro. Die Wachstumsprognose sieht ähnlich positiv aus wie auf dem europäischen Gesamtmarkt: 2023 erreichen die Umsätze in Deutschland voraussichtlich eine Höhe von 180 Millionen Euro, was einem jährlichen Wachstum von 21 Prozent entspricht.Gleichzeitig wächst die Zahl der deutschen E-Sports-Zuschauer, die regelmäßig die Wettkämpfe mitverfolgen - laut Deloitte und Game von 5,3 Millionen im Jahr 2017 auf 9,2 Millionen im Jahr 2018. "E-Sports hat die Nische längst verlassen und erreicht heute ein Millionenpublikum", sagt Kristin Banse vom Game-Verband. Diese Reichweite wird mittlerweile auch von Unternehmen wie Vodafone, Pringles und der R+V Versicherung genutzt, die in diesem Umfeld als Sponsoren tätig sind. ron