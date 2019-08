Andreas Jung, Präsident der VSA (und im Hauptberuf Marketingvorstand des FC Bayern München), betonte bei der Präsentation der Studie, der Sport biete den Werbungtreibenden einzigartige Reichweiten und das Sponsoring erreiche "jede Zielgruppe". Tatsächlich belegt die Marktforschung, dass Sponsoring Menschen in allen Altersgruppen erreicht, auf unterschiedlichen Kanälen. In den sozialen Netzwerken ist der Sport den Studienergebnissen zufolge "Aufmerksamkeitssieger"– vor Themen wie Musik, Politik/Zeitgeschehen, Mode und Wirtschaft/Finanzen. Insbesondere für die junge Zielgruppe ist der Sport ein starker Content-Lieferant, neben Informationen schaffen Fotos und Videos Aufmerksamkeit. Und: Gerade auf Social Media ist die Akzeptanz für die Präsenz der Sponsoren hoch.





Die Studie Im Auftrag der VSA hat das Institut Nukleon Consumer Insights 2500 Konsumenten befragt, davon 2000 Sportinteressierte. Hinsichtlich Alter, Geschlecht und Region ist die Studie repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Die Erhebung erfolgte über ein Online-Panel zwischen dem 29. April und dem 19. Mai 2019. Untersucht wurden die Wahrnehmung des Sponsorings im Vergleich zu anderen Werbeformen und die Wahrnehmung von Marken, die Sponsoring betreiben. Außerdem wurden verschiedene Arten des Sponsorings bewertet.

Denni Strich, VSA-Vorstand Finanzen und beim DFB Marketingdirektor: "Sportsponsoring liefert die Antworten auf die Bedürfnisse des modernen Werbemarktes nach einzigartigen, emotionalen und hochrelevanten Inhalten und integrierter 360-Grad-Kommunikation." Sympathisch und glaubwürdig – das sind die Attribute, die Inka Müller-Schmäh, Geschäftsführerin der VSA, herausstellt: Sportsponsoring ist gesellschaftlich akzeptiert und zeitgemäß.

Sponsoren profitieren vom Sport

Wer die Banner der Ultras in den Fußballstadien sieht, kann den Eindruck gewinnen, dass Fans die Kommerzialisierung des Sports prinzipiell ablehnen. Der Eindruck ist falsch: Sportfans zeigen großes Verständnis für das Sponsoring und sie übertragen die Sympathien für ihren Verein auf die Partner. Bei Menschen, die ohnehin "markenaffin" sind, ist dieses Verständnis besonders stark ausgeprägt.



Alte und neue Medien

Sport ist Fernsehsport – so war das in der Vergangenheit. So ist es immer noch bei den Ü50-Fans. Für die junge Generation allerdings gilt das nicht mehr. Hauptquelle ihrer Information über Sportereignisse ist das Internet, und zwar ganz besonders das mobile Netz. Alle anderen traditionellen Medien verlieren bei den 18- bis 29-Jährigen rapide an Bedeutung. Auffällig sind die Daten für die Streaming-Plattformen: Sie erreichen inzwischen mehr als ein Drittel der Sportfans unter 50 Jahren, bei den Älteren aber gerade einmal 17 Prozent.



© HORIZONT Clubs und ihre Medien Bemerkenswert ist an dieser Grafik der dritte Balken von oben. Dass sich Sportfans online bei ihren regionalen Medienmarken und bei überregionalen Portalen wie Kicker und Sport Bild informieren, ist keine Überraschung. Dass aber die eigenen Plattformen der Clubs, der Ligen oder auch einzelner Sportler bereits annähernd die gleiche Bedeutung gewonnen haben, zeigt einen bemerkenswerten Wandel hin zu Owned Media im Sportbusiness.

© HORIZONT Nervt Werbung? Werbung nervt. Weil sie zu laut ist, zu langweilig oder zur falschen Zeit kommt. Davor ist auch das Sponsoring nicht geschützt: Eine aufdringlich blinkende Bandenwerbung kann Aufmerksamkeit erzeugen, aber auch Ablehnung. Beim Sponsoring wird die Markenpräsenz indes als weniger störend empfunden als in anderen Kanälen.