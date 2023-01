Produktivität als Haupttreiber für ein flexibles Arbeitsmodell gilt. So arbeiten Beschäftigte derzeit laut Studie Neun von zehn Unternehmen in Deutschland (91 Prozent) erlauben ihren Mitarbeitern zumindest teilweise auch zuhause zu arbeiten. Dabei sind die Hauptgründe für ein hybrides Arbeitsmodell Produktivität (44 Prozent) und Kosteneinsparungen (35 Prozent). Das Wohlbefinden der Mitarbeiter ist immerhin bei einem von drei Unternehmen (33 Prozent) der Grund. Hybrid Work ist in Deutschland angekommen In Deutschland können Mitarbeiter in 16 Prozent der Unternehmen ihren Arbeitsort entsprechend ihrer Tagesaufgaben flexibel wählen. 19 Prozent erhalten konkrete Vorgaben, an welchen Tagen sie remote arbeiten dürfen. Bei sechs von zehn Unternehmen (57 Prozent) wird jedoch erwartet, dass die Mitarbeitenden die meiste Zeit vor Ort im Unternehmen tätig sind - mit der Option, an einigen Tagen zuhause zu arbeiten. Insgesamt am weitesten verbreitet ist dieses Modell: Bis zu drei Tage mobil beziehungsweise remote zu arbeiten und an zwei Tagen ins Büro zu kommen (47 Prozent). Auch gaben 30 Prozent der Befragten an, ein hybrides Arbeitsmodell auf unbestimmte Zeit eingeführt zu haben. Produktivität vor Mitarbeiterzufriedenheit Der wichtigste Grund für hybride Arbeitsmodelle in Deutschland ist laut der Studie die Produktivität. Während vor wenigen Jahren die Meinung herrschte, dass Mitarbeiter im Büro produktiver sind, stimmen heute sechs von zehn (60 Prozent) Befragten zu, dass die Produktivität von Teams, die von zu Hause aus arbeiten, sogar höher ist. Weiterhin sind ein Drittel in Deutschland und ein Viertel in Großbritannien der Meinung, dass Remote-Mitarbeitenden genauso produktiv sind wie ihre Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Nur 7 Prozent der Befragten in Deutschland halten Remote Worker für weniger produktiv.

Das Wohlbefinden der Mitarbeitenden ist in Deutschland nur bei einem Drittel der Unternehmen Grund für mehr Flexibilität bei der Wahl des Arbeitsortes. In Großbritannien waren es mit 61 Prozent fast doppelt so viele und in Frankreich mehr als die Hälfte. Jedes vierte europäische Unternehmen nannte außerdem die Gewinnung und Bindung von neuen Mitarbeitern als Grund, in Deutschland waren es 15 Prozent.



Mehr zum Thema New Work Warum Achtsamkeit am Arbeitsplatz heute viel wichtiger ist als Tischkicker und Freigetränke Mit dem Begriff New Work werden häufig Themen wie Remote-Arbeitsplätze, digitale Zusammenarbeit, Nachwuchsförderung und Unternehmenskultur assoziiert, seltener Begriffe wie Achtsamkeit und allgemeines Wohlbefinden. Aber was sorgt eigentlich in diesen Zeiten für Wohlbefinden? Wellbeing-Coach Kiki Frericks erklärt, worauf es bei diesem Thema ankommt. "Es ist positiv, dass sich die Wahrnehmung der Produktivität von Homeoffice und hybrider Arbeit verbessert hat", sagt Sven Kniest, Vice President Central & Eastern Europe bei Okta. "Doch neben produktivem Arbeiten, kann größere Flexibilität im Arbeitsalltag auch motivieren, die Work-Life-Balance verbessern und so das allgemeine Wohlbefinden der Mitarbeiter steigern. Letztlich sind Mitarbeiter die wertvollste Unternehmensressource und genau deshalb sollte die Gesundheit und das physische und mentale Wohlbefinden der Teams bei der Ausgestaltung von Arbeitsmodellen größte Priorität haben – auch, um in Zeiten von akutem Fachkräftemangel neue Talente zu gewinnen und Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden."

