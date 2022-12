© imago images / Westend61 Das Institut für Wirtschaft sieht den Markt an Influencern hierzulande als gesättigt an.

Influencer verdienen mit der Aufmerksamkeit ihrer Follower Geld. Doch Aufmerksamkeit ist keine unendliche Ressource. Laut der sogenannten Social Brain Hypothesis des Evolutionspsychologen Robin Dunbar können Menschen maximal mit 150 Personen in aktivem Kontakt stehen. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) greift diese These in seiner Studie auf und hat berechnet, dass die Creator Economy hierzulande damit bereits an den Grenzen der menschlichen Aufmerksamkeit angelangt ist.